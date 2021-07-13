В Большой Ялте разрешили открыть для купания почти 40 пляжей

Роспотребнадзор разрешил открыть для купания пляжные территории Большой Ялты, но есть исключения, передает Крыминформ со ссылкой на руководителя регионального управления ведомства Наталью Пеньковскую.

Для купания в Ялте открыли еще 10 пляжей «На сегодняшний день у нас остаются закрытыми восемь пляжей центральной части Ялты и девять пляжей Кореиза. Все остальные – оперштаб по Ялте может принимать решение по открытию пляжей по соответствующему документу, внесенному руководителем территориального отдела Роспотребнадзора», – уточнила Пеньковская.

В свою очередь глава Ялты Янина Павленко обратилась к ведомству с просьбой проводить ежедневный забор проб на оставшихся закрытыми пляжах.