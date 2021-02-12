В ботаническом саду КФУ распустились первые цветы

В Ботаническом саду им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета распустились подснежники, которые являются эндемиками полуострова, передает пресс-служба вуза.

В Крыму ожидается аномальное похолодание до 13 градусов мороза Также в саду зацвела боднантенская калина, которая ценится своими декоративными свойствами, неприхотливостью в уходе и богатым урожаем ягод, обладающих лечебными свойствами.

«Несмотря на переменчивую крымскую погоду, все растения начали просыпаться вовремя. По прогнозу синоптиков впереди нас ждут сильные морозы. Надеемся, что они не повредят наших «зелёных подопечных», – отметила младший научный сотрудник Ботанического сада Крымского федерального университета Елена Кравчук.