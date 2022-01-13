В Ботаническом саду КФУ распустились первые подснежники

В первые январские дни в Ботаническом саду им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета распустились первые цветы – подснежники, передает пресс-служба вуза.

Учёные КФУ разрабатывают систему искусственного интеллекта для урологов «В нашем Ботаническом саду произрастает единственный вид подснежников в Крыму – подснежник складчатый. Само их название говорит о том, что эти цветы появляются ещё до того, как сойдёт последний снег. Когда именно это происходит, зависит преимущественно от погодных условий. Время цветения обычно с декабря по март», – рассказала младший научный сотрудник Ботанического сада КФУ им. В.И. Вернадского Елена Кравчук.

По её словам, сезон непрерывного цветения только стартовал. Совсем скоро посетители Ботсада смогут любоваться цветением ещё одного крымского эндемика – цикламена Кузнецова. Редкое и необычное растение можно увидеть в естественной среде обитания, в крымских горах.