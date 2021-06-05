В Ботаническом саду КФУ впервые зацвела американская жёлтая акация

В Ботаническом саду им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета впервые зацвёл кладрастис жёлтый, который ещё называют американской жёлтой акацией, передает пресс-служба вуза.

Учёный КФУ составила психологический портрет сообщающих о «минировании» В ботсаду вуза дерево появилось в 2011 году из заповедника «Аскания-Нова», расположенного в Херсонской области Украины.

«Кладрастис достаточно капризен в наших условиях. Растёт он хорошо, но в плане цветения не очень активен. В этом году зацвёл впервые за десять лет», – рассказала младший научный сотрудник Ботанического сада им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета Елена Кравчук.