В Ботаническом саду КФУ зацвели астры

В Ботаническом саду Крымского федерального университета зацвели астры. Об этом сообщила научный сотрудник Ботанического сада им. Н.В. Багрова КФУ Ирина Казакова, передает пресс-служба вуза.

В ботаническом саду КФУ распустились первые цветы Всего на территории ботсада произрастает три вида и 16 сортов астр.

«Народное название астр – сентябринка, сейчас для них самое время. Некоторые сорта уже зацвели, некоторые – только начинают. В связи с тем, что цветение происходит не одномоментно, а постепенно, мы можем любоваться их декоративностью в течение месяца, до середины октября», – рассказала научный сотрудник Ботанического сада им. Н.В. Багрова Ирина Казакова.