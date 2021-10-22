В Ботаническом саду КФУ зацвели хризантемы

В Ботаническом саду им. Н.В. Багрова Крымского федерального университета началось массовое цветение хризантем. Всего в коллекции ботсада представлено более 60 сортов. Об этом сообщила младший научный сотрудник Ботанического сада Елена Пидгайная, передает пресс-служба вуза.

В ботаническом саду КФУ распустились первые цветы В коллекции вуза сформированы три группы растений по высоте: низкорослые (до 40 см), среднерослые (до 60 см) и высокорослые (до 120-140 см). Наблюдать цветение хризантем можно до начала заморозков. В среднем цветение отдельных сортов может достигать 2,5 месяцев.

Как отмечают специалисты, важным направлением их работы является выведение собственных сортов. В этом году на сортоиспытательном участке сада представлено более 30 сеянцев хризантем разного цвета, высоты и формы, перспективных для селекционной работы.