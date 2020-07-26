В центре Балаклавы горела свалка

Вечером в воскресенье, 27 июля, в центре Балаклавы, у набережной Назукина, загорелась мусорка. Очевидцы утверждают, что огонь охватил большую свалку отходов, где, в том числе, складировался картон. Пострадала и уличная электрическая сеть. Видео произошедшего, снятое свидетелями пожара, сразу распространилось по социальным сетям.

Люди оперативно отгоняли припаркованные в районе ЧП машины. По свидетельствам очевидцев, пожарные приехали быстро, буквально через 5 минут после вызова и быстро все потушили. Причины возгорания пока не известны, по предварительной информации, никто не пострадал.