В центре Севастополя бездомные обустроили себе зону отдыха

Фото: ForPost

На площади Ушакова недалеко от библиотеки им. Л. Н. Толстого поселились бездомные. Об этом сообщает новостной портал ForPost.

«Вот такая интересная картина в центре города. Площадь Ушакова, вместо обещанных правительством общественных туалетов для жителей и гостей города — жилище бомжей. „Хозяев” дома не было, поэтому запечатлели быт во всей красе. На фото плохо видно, но есть и домашние животные, переносчики заразы», — пишет жительница Севастополя Ольга Кузьмина в соцсетях.

По указанному адресу действительно по-хозяйски освоена территория бездомными. В качестве шкафов для одежды используются картонные коробки, есть импровизированные средства для уборки, в том числе веник.

Фото Ольги Кузьминой / ВКонтакте.

Стоит отметить, что проблема с приютом для бездомных в Севастополе до сих пор не решена. При этом в других регионах России соответствующие места существуют.

Напомним, в августе этого года стало известно о том, что на старом городском кладбище вскрыты захоронения и бомжи живут прямо в склепе.