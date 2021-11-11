В центре Севастополя ликвидировали сильный пожар

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

Севастопольские спасатели ликвидировали пожар в заброшенном доме по улице Новороссийской. 10 ноября в 18 часов 6 минут оперативным дежурным Главного управления МЧС России по Севастополю поступило сообщение, что по улице Новороссийской горит дом. По указанному адресу сразу выдвинулись более двух десятков огнеборцев.

По прибытии спасатели установили, что горит заброшенное трёхэтажное здание. Пламенем охвачен верхний этаж, есть угроза распространения на соседний дом.

МАРИЯ ТИМОШЕНКО, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Севастополю:

«Незамедлительно был подан лафетный ствол и три ствола Б. Пожар в кратчайшие сроки удалось локализовать на площади 90 квадратных метров, не допустив его распространения на соседние постройки. Всего от МЧС России в работах участвовало пять единиц техники и 24 человека личного состава. Погибших и пострадавших нет».

Полностью ликвидировать пожар удалось в 19 часов 41 минуту. Причины происшествия устанавливаются.