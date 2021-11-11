В центре Севастополя ликвидировали сильный пожар

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

Севастопольские спасатели ликвидировали пожар в заброшенном доме по улице Новороссийской. 10 ноября в 18 часов 6 минут оперативным дежурным Главного управления МЧС России по Севастополю поступило сообщение, что по улице Новороссийской горит дом. По указанному адресу сразу выдвинулись более двух десятков огнеборцев.

В центре Севастополя ликвидировали сильный пожар

По прибытии спасатели установили, что горит заброшенное трёхэтажное здание. Пламенем охвачен верхний этаж, есть угроза распространения на соседний дом.

МАРИЯ ТИМОШЕНКО, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Севастополю:

«Незамедлительно был подан лафетный ствол и три ствола Б. Пожар в кратчайшие сроки удалось локализовать на площади 90 квадратных метров, не допустив его распространения на соседние постройки. Всего от МЧС России в работах участвовало пять единиц техники и 24 человека личного состава. Погибших и пострадавших нет».

Полностью ликвидировать пожар удалось в 19 часов 41 минуту. Причины происшествия устанавливаются. 

В центре Севастополя ликвидировали сильный пожар

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