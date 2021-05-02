В центре Севастополя временно перекроют движение из-за Парада

В Севастополе для проведения репетиций военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне введут временные ограничения движения транспорта. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности во время репетиций прохождения войск Севастопольского гарнизона и военной техники.

Для всех видов транспорта, кроме общественного, движение от пл. Суворова – просп. Нахимова – пл. Лазарева – ул. Генерала Петрова до ул. Одесской будет ограничено 3 и 5 мая с 14:00 до 23:59. Движение общественного транспорта в эти дни будет ограничено с 17:00 до 23:59.

Кроме того, изменится направление одностороннего движения по ул. Советская от пересечения с ул. Воронина до ул. Ленина и по ул. Воронина от ул. Суворова до ул. Спуск Шестакова.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Ограничение движения, остановки и стоянки:

3 и 5 мая – с 14:00 до 23:59

Прекращение движения всех транспортных средств:

3 и 5 мая – с 17:00 до 23:59