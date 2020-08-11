В центре Симферополя организована генеральная уборка

В центре Симферополя сотрудники МБУ «Город» проводят генеральную уборку, передает пресс-служба учреждения со ссылкой на директора МБУ Виталия Стешенко.

В Ялте планируют усилить уборку улиц «Бригада рабочих МБУ «Город» выполняет мойку тротуарной плитки и уличной мебели на улицах Пушкина и Карла Маркса. В данном процессе задействовано две спецмашины», – рассказал он.

Он также сообщил, что специалисты отремонтировали урны для мусора на улицах Карла Маркса и Пушкина и ликвидировали аварийные деревья на улице Пушкина. Также сотрудники учреждения выполняют плановый полив и уход за зелеными насаждениями.