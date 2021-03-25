В центре Симферополя «скорая» попала в ДТП

Автомобиль скорой медпомощи попал в ДТП с участием легкового авто в центре Симферополя, передает Крыминформ, ссылаясь на директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Олефиренко.

На «Тавриде» в результате ДТП в машине зажало водителя «Газели» Инцидент произошел на перекрестке улиц Севастопольской и Дмитрия Ульянова.

«Ехали с пациентом, с включенными проблесковыми маячками. Насколько я понял, автомобиль, который двигался перед ними, завершал маневр, (находился) в слепой зоне и они столкнулись, – сказал Олефиренко. – В легковой машине вроде бы кто-то пострадал. Сейчас уточняем», — сообщил он.