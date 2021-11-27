В Центре социальной реабилитации «Родник» отметили День матери

В пятницу, 25 ноября в Центре социальной реабилитации «Родник» при храме Святителя Николая Чудотворца, расположенном в районе Камышовой бухты, прошёл праздник, посвященный Дню матери. Особые дети поздравили своих замечательных мам и устроили для них настоящий концерт. В этот день картины, песни и стихотворения были посвящены любви самого главного человека в жизни каждого ребёнка.

МИХАИЛ НЕПИП: «Мама – это самое лучшее, что может быть с нами, что может с нами случиться. И они всегда, на протяжении всей жизни, будут с нами».

В Центре социальной реабилитации «Родник» получают поддержку порядка 30 ребят с такими диагнозами как детский церебральный паралич, синдром Дауна, аутизм. Главное – помочь ребятам социализироваться и научиться себя обслуживать.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЕНКО, исполнительный директор Центра социальной реабилитации «Родник»: «В данный момент, мы реализуем проект «Особенное детство» при поддержке Департамента внутренней политики. На территории центра работает 8 преподавателей – это музыкально-коррекционный педагог, логопед, психологи, реабилитологи. Все дети проходят комплексную реабилитацию в этой мультидисциплинарной команде».