В чем поехать на экскурсию летом

Долгожданная экскурсия может стать для вас настоящим кошмаром, если вы оденетесь неподходящим образом. Представьте себе, например, ситуацию, когда вы надели обувь на высоком каблуке и вынуждены несколько часов гулять по гравийным дорожкам парка знаменитого дворца. Или совершать восхождение на гору к развалинам древнего храма в открытом топике и шортах под лучами палящего солнца. Не допустить таких промахов вам помогут советы опытных специалистов http://excursions.icu/.

Продуманный наряд

Планируя отправиться на экскурсию, прежде всего, выясните подробности: на автобусе вы будете передвигаться или пешком, планируется посещение музеев, храмов и других значимых мест, сколько по времени будет длиться экскурсия. Получив ответы на все эти вопросы, вы сможете подобрать правильный наряд, в котором будете чувствовать себя удобно и комфортно.

Одежда должна быть свободной из натуральных немнущихся тканей.

Лучше всего подойдут трикотажные или тонкие льняные брюки или бриджи, легкая туника и обувь на низком ходу (облегченные кроссовки или балетки).

Не стоит одевать слишком открытые вещи – короткие шорты, майки и топики. Во-первых, вы можете обгореть под палящими лучами летнего солнца. А, во-вторых, в такой одежде очень некомфортно сидеть в автобусе, так тело соприкасается непосредственно с обивкой сидения.

Обязательно возьмите с собой головной убор и солнезащитные очки.

Если в ходе экскурсии планируется посещение церквей, монастырей, храмов, обязательно возьмите с собой юбку и платок на голову. Вместо юбки можно взять большую шаль и повязать ее на талии поверх брюк.

Если вам предстоит очень ранний выезд или позднее возвращение, возьмите с собой легкую курточку/флиску/жакет. Вы сможете воспользоваться этой одеждой и в том случае, если в автобусе будет прохладно от работающего на полную мощность кондиционера.

Если предвидится дождь, возьмите ветровку с капюшоном. Зонтик во время экскурсии будет вам мешать.

Обувь должна быть обязательно удобной и привычной. Не надевайте на экскурсию новую пару обуви – она может оказаться тесноватой или натирать ноги, в результате чего вместо удовольствия от экскурсии вы будете испытывать мучения.

Помимо одежды подумайте и о таких важных мелочах, как бумажные платочки, влажные салфетки, вода, перекус, лекарства. Лучше всего собрать все необходимое в маленький рюкзачок, который не будет вам мешать во время экскурсии.

Прислушайтесь к нашим советам, и ваша экскурсия пройдет на ура!