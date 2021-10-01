В чем польза онлайн-пособий для школьника в 6 классе?

В шестом классе учатся ребята младшего подросткового возраста, которые уже готовы переступить порог взросления. Но все же у шестиклассников внимание, память и воображение еще функционируют не так, как у учащихся более старшего возраста. Перечисленные функции пока находятся на стадии развития. Процессы памяти начинают перестраиваться, мышление — усложняется. Все это требует от школьника немалых интеллектуальных усилий.

Именно поэтому на данном этапе школьного обучения важна умеренная нагрузка; достичь же баланса и тем самым распределить силы учащегося можно при помощи правильно соблюдения режима дня, а иногда и дозированного использования решебников.

Главные особенности обучения в 6-м классе

У учащихся в этом возрасте особенно активно формируется логическая память. Что же касается механической памяти, то ее развитие, напротив, несколько замедляется — в первую очередь, в силу того, что объем воспринимаемой учащимся информации увеличивается. Именно поэтому заставлять шестиклассника зазубривать материал нет смысла. Важно, чтобы школьник хорошо понимал, что он заучивает, и с какой целью это делает. В этом случае у учащегося будет должны образом развиваться теоретическое мышление; он будет не только запоминать факты или формулы, но и понимать, как они используются на практике.

Как правильно использовать помощь

Однако в реальности далеко не всегда у шестиклассника имеется возможность понять ту или иную тему с первого раза. Еще хуже, когда у взрослых нет времени или терпения объяснять непонятое; в таком случае может образоваться пробел в знаниях, восполнить который будет крайне сложно.

В таких ситуациях во время выполнения домашнего задания можно использовать готовые ответы. Это не означает, что учащийся должен списать задание и сдать его на уроке так, будто бы он выполнил работу сам. Решебники можно использовать и более конструктивным образом, для освоения сложной темы и более вдумчивого ее изучения.

Для самостоятельной работы с гдз 6 клас полезно выстроить работу следующим образом:

Прочесть теоретический материал по той теме, которая вызвала затруднения.

Разобрать имеющиеся в параграфе примеры.

Приступить к выполнению заданий к параграфу с использованием решебника.

Выполнить одно из упражнений самостоятельно, сверив себя с ответами.

Если не получилось сделать задание правильно, следует выполнить аналогичное упражнение столько раз, сколько требуется для достижения ясности.

В заключение стоит отметить, что в шестом классе у ребят проявляется стойкая тяга к самостоятельной работе. В русле школьной программы эта потребность вполне может удовлетворяться. Главное — учеба должна быть наполнена личностным смыслом, тогда и оценки будут радовать глаз.