В чем секрет идеального соуса: томатная паста – рецепт, который можно приготовить дома

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Томатная паста – продукт, который есть практически в каждом холодильнике. Ее можно приготовить самостоятельно всего из нескольких ингредиентов.

Домашняя томатная паста подходит для супов и соусов, которые так любят дети. Готовя ее своими силами, вы точно будете уверены в питательности блюда.

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Рецепт томатной пасты

  • Время: 40 минут
  • Порций: на 2 банки по 300 миллилитров

Полезно и аппетитно / Фото unsplash

Ингредиенты:
– примерно 6 – 8 очень спелых помидоров;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– чайная ложка сладкой паприки;
– щепотка соли;
– черный перец по вкусу;
– 1 чайная ложка сахара;
– пол чайной ложки сушеного базилика;
– 1 чайная ложка оливкового масла.

Приготовление:

  • На каждом помидоре сделайте надрез у плодоножки.
  • Залейте кипятком овощи и оставьте на несколько секунд.
  • Затем очистите от кожуры и нарежьте на произвольные куски.
  • Кастрюлю с толстым дном поместите на средний огонь, влейте оливковое и разогрейте.
  • Всыпьте в нее измельченный чеснок и остальные ингредиенты.
  • Тушите до полной готовности помидоров.
  • Помидорный соус взбейте блендером до получения густой массы.
  • Пасту разлейте по чистым и предварительно стерилизованным банкам и закупорьте.
  • Храните в темном и прохладном месте.

Как лучше приготовить томатную пасту

Секрет состоит в том, чтобы тушить все ингредиенты в оливковом масле или другом жире, пока соус не станет кирпично-красным и не начнет карамелизоваться. Обычно это занимает около 5 минут на среднем огне.

Что сгущает томатную пасту?

Добавление суспензии кукурузного крахмала – это простой способ быстро загустить соус. Просто соедините равные части воды и кукурузного крахмала. Взбейте до однородности и затем вмешайте в соус.

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