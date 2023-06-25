Рецепты В чем секрет идеального соуса: томатная паста – рецепт, который можно приготовить дома По Admin - 25 июня, 2023 0 33 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Томатная паста – продукт, который есть практически в каждом холодильнике. Ее можно приготовить самостоятельно всего из нескольких ингредиентов. Домашняя томатная паста подходит для супов и соусов, которые так любят дети. Готовя ее своими силами, вы точно будете уверены в питательности блюда. Интересно В чем секрет популярности наггетсов и как через несколько минут их «Легко!» подать на стол Рецепт томатной пасты Время: 40 минут Порций: на 2 банки по 300 миллилитров Полезно и аппетитно / Фото unsplash Ингредиенты: – примерно 6 – 8 очень спелых помидоров; – 2 – 3 зубчика чеснока; – чайная ложка сладкой паприки; – щепотка соли; – черный перец по вкусу; – 1 чайная ложка сахара; – пол чайной ложки сушеного базилика; – 1 чайная ложка оливкового масла. Приготовление: На каждом помидоре сделайте надрез у плодоножки. Залейте кипятком овощи и оставьте на несколько секунд. Затем очистите от кожуры и нарежьте на произвольные куски. Кастрюлю с толстым дном поместите на средний огонь, влейте оливковое и разогрейте. Всыпьте в нее измельченный чеснок и остальные ингредиенты. Тушите до полной готовности помидоров. Помидорный соус взбейте блендером до получения густой массы. Пасту разлейте по чистым и предварительно стерилизованным банкам и закупорьте. Храните в темном и прохладном месте. Как лучше приготовить томатную пасту Секрет состоит в том, чтобы тушить все ингредиенты в оливковом масле или другом жире, пока соус не станет кирпично-красным и не начнет карамелизоваться. Обычно это занимает около 5 минут на среднем огне. Что сгущает томатную пасту? Добавление суспензии кукурузного крахмала – это простой способ быстро загустить соус. Просто соедините равные части воды и кукурузного крахмала. Взбейте до однородности и затем вмешайте в соус. Приготовьте компот из клубники и ваши родные точно останутся довольны. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Как приготовить сырники с ягодами: что сделает вкус нежным, а текстуру шелковистойСтанет в несколько раз вкуснее: рецепт шашлыка на маринаде с уксусомТри холодных супа на лето – пальчики оближетеПрозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секретДомашний глазированный сырок – готовим для деток и не только