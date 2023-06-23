В чем секрет популярности наггетсов и как через несколько минут их «Легко!» подать на стол

Хрустящие извне и невероятно нежные внутри – нагетсы покорили своим вкусом и текстурой весь мир. Но мало кто знает, что у этого популярного блюда есть еще и увлекательная история. Без преувеличений, наггетсы стали воплощением человеческой изобретательности и бесконечного стремления к кулинарному совершенству, сообщает 24 Канал. Поэтому приготовьтесь к поездке во времени, чтобы узнать, кто создал эти вкусности из курятины и как их воспроизвести на собственной кухне за считанные минуты. Попробуйте также Вкусная еда через 2 минуты – это «Легко!»: какие новые блюда предлагают украинцам Нагетсы – блюдо, которое готовят почти два столетия История наггетсов насчитывает почти 200 лет! Это особое блюдо изобрели в США, однако кто был первым его создателем – можно только догадываться. Но доподлинно известно, что своим названием нагетсы обязаны особому периоду в истории – «Золотой лихорадке». Интересно! Nuggets в переводе с английского означает «маленькие слитки золота». Именно на них походили кусочки курятины, обжаренные в кляре и панировочных сухарях. Популярность блюдо приобрело в 19 веке: его готовили чуть ли не в каждом американском доме. В 1950 году ученый и профессор Американского университета пищевых технологий Роберт Бейкер усовершенствовал рецепт, сделав идеальное сочетание хрустящей корочки от кляра и нежного куриного филе, просто таявшего во рту. Именно эта вариация наггетсов получила признание во всем мире.

Нагетсы – блюдо, которое обожают все / Фото ТМ «Легко!»

При этом новаторская работа Бейкера стала переломным моментом в кулинарии, ведь учёный создал универсальную рецептуру. Нагетсы начали готовить из рыбы, креветок и даже продуктов растительного происхождения, чтобы каждый мог оценить это блюдо.

Но хоть разнообразие вариаций велико, именно классический рецепт из курятины получил огромную популярность во всем мире и до сих пор остается фаворитом для миллионов людей.

Почему же все так любят нагетсы

Этому есть немало причин. В частности, благодаря текстуре и вкусу нагетсы – любимое блюдо как взрослых, так и детей. Так что, выбирая их для семейной трапезы, можно быть уверенными: все за столом попросят добавки.

Кроме этого, нагетсы – универсальное блюдо. Их можно подавать отдельно в качестве закуски, а также на обед или ужин, соединив с любимыми гарнирами или овощным салатом. Поэтому независимо от того, собираетесь ли вы устроить вечеринку с друзьями или просто ищете вкусное угощение для семьи, нагетсы всегда станут идеальным выбором. А благодаря широкому спектру соусов – от кисло-сладкого до острого – они способны удовлетворить любые вкусы.

Готовить нагетсы дома – это «Легко!»

Чтобы подать нагетсы на стол, достаточно всего 5 минут! Это возможно благодаря ТМ «Легко!». Бренд предлагает готовые для разогрева нагетсы по классическому рецепту и с сыром.

Удовольствие, которое уместно во всех случаях / Фото ТМ «Наша Ряба»

Производитель придерживался рецептуры, а потому нагетсы ТМ «Легко!» имеют золотистый слой панировки и отборное мясо курицы внутри. После разогрева их текстура становится совершенной, так что в каждом кусочке вы почувствуете контраст между хрупкостью корочки и нежным филе внутри.

Но не стоит ограничиваться только классическим вариантом наггетсов. ТМ «Легко!» также предлагает украинцам продукт с сыром, который придает блюду сливочный вкус, который непременно понравится каждому.

Как разогреть нагетсы «Легко!»

Бренд позаботился о том, чтобы даже кулинарные новички могли насладиться вкусом нагетсов, не прилагая для этого особого труда. Ведь достаточно только раскрыть упаковку и отправить готовый продукт:

в духовку. Для этого разогрейте до 200ºС. Выложите на противень нагетсы и выпекайте их в течение 5 минут при температуре 180ºС.

на сковороду. Обжаривайте нагетсы с обеих сторон в течение 5 минут на среднем огне.

Процедура разогрева несложна, а в результате вы получите совершенное блюдо, которое понравится каждому.

Где найти нагетсы ТМ «Легко!»

Итак, нагетсы – это «Легко!». Так что не стоит тратить время на длительные приготовления, порадовать всю семью вкусным блюдом можно всего за 5 минут.

Найти нагетсы с сыром так же просто, как и их разогреть. Продукция ТМ «Легко!» представлена в отделе замороженных товаров в магазинах МЕТРО, Сильпо, Фора, Новус, Ашан, МегаМаркет, Таврия, Копейка, Варус, Велмарт. Обратите внимание, что продукция ТМ «Легко!» может отсутствовать в определенных магазинах сетей.

А с полным перечнем товаров можно ознакомиться в каталоге сайте «Легко!», а также на страницах бренда в соцсетях Facebook и Instagram.