В чем универсальность использования профилированного листа – почему стоит выбрать именно его?

Для строительства небольших магазинов, киосков или коттеджей лучше всего использовать кровельный профнастил. Он является надежным и качественным перекрытием для крыши. Изготавливается профнастил из листового металлопроката. Его популярность и востребованность обусловлены невысокой себестоимостью, благодаря чему на него всегда есть большой спрос.

К тому же следует добавить, что данный материал имеет очень малый вес в сравнении с тем же самым шифером. Благодаря этому можно неплохо сэкономить на строительстве каркаса для крыши, потому как для этого закупается огромное количество древесины. К тому же малый вес покрытие значительно снизит давление на стропила.

Преимущества и особенности материала

Данный вид кровли используется уже на финальной стадии строительства. Благодаря своей универсальности и практичности им можно обустраивать как жилые типы зданий, так и коммерческие, административные или даже промышленные. К тому же он отлично подходит для строительства заборов и ограждений. К примеру, для ограничения строительной площадки всегда выстраивается высокий забор по всему периметру, после окончания работ его снимают. Именно из профнастила данный тип ограждения и сооружается. Использовать его можно неограниченное количество раз, при условии правильного монтажа и демонтажа. Также стоит обратить внимание и на дополнительные преимущества данного материала:

длительный срок эксплуатации. Благодаря оцинкованному покрытию листа и нанесенному сверху специальному полимеру, такой лист сможет прослужить не менее 40 лет;

небольшой вес. Именно из-за легкости листа с ним легко работать и придавать листу необходимой формы;

благодаря простоте конструкции и возможности отрезать необходимый размер листа – с профнастилом очень просто работать. Он не требует каких-то особых способов крепления и монтажа.

Ну и самым главным преимуществом можно назвать низкую себестоимость данного материала. Он доступен в цене для каждого потребителя. Такая себестоимость обусловлена тем что для производства такого кровельного материала уходит минимум расходов. Плюс ко всему этому технология по которой изготавливается профнастил намного проще в сравнении с той же металлочерепицей. Приобрести необходимую квадратуру можно всего в несколько кликов на сайте «gormoon.ru», здесь всегда оптимальное соотношении цены и качества.