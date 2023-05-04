В чем замариновать красную рыбу, чтобы больше не покупать готовую в магазине: чудо-рецепт

Слабосоленая красная рыба используется для приготовления суши, салатов, закусок и простых бутербродов.

Если не покупать готовую, а замариновать ее самостоятельно, то привычные блюда станут еще вкуснее.

Для этого вам понадятся продукты по списку:

0,8 килограмма филе любой красной рыбы;

2 столовые ложки сахарного песка;

2 столовые ложки лимонной цедры;

4 столовых ложки крупной соли;

1 столовая ложка коньяка;

треть пучка укропа.

Нашинкуйте укроп и соедините его с измельченной цедрой.

Рыбное филе следует хорошенько промыть под проточной водой и удалить влагу бумажными полотенцами.

Смешайте сахарный песок с поваренной солью.

Полученную массу добавьте к цедре с укропом. Этой смесью оботрите красную рыбу.

Затем опрыскайте ее коньяком. Можно просто нанести его кисточкой.

Сложите филе в подходящую емкость.

Посуду накройте пищевой пленкой и сделайте в ней несколько отверствий для легкой вентиляции.

Отправьте рыбу в холодильник и через 6-8 часов подавайте к столу.

Если блюдо получится пресноватым, то можно сбрызнуть филе небольшим количеством лимонного сока или посыпать щепоткой соли.

Также для остроты используйте соевый соус.