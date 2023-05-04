В чем замариновать красную рыбу, чтобы больше не покупать готовую в магазине: чудо-рецепт

Слабосоленая красная рыба используется для приготовления суши, салатов, закусок и простых бутербродов.
Если не покупать готовую, а замариновать ее самостоятельно, то привычные блюда станут еще вкуснее.
Для этого вам понадятся продукты по списку:
- 0,8 килограмма филе любой красной рыбы;
- 2 столовые ложки сахарного песка;
- 2 столовые ложки лимонной цедры;
- 4 столовых ложки крупной соли;
- 1 столовая ложка коньяка;
- треть пучка укропа.
Нашинкуйте укроп и соедините его с измельченной цедрой.
Рыбное филе следует хорошенько промыть под проточной водой и удалить влагу бумажными полотенцами.
Смешайте сахарный песок с поваренной солью.
Полученную массу добавьте к цедре с укропом. Этой смесью оботрите красную рыбу.
Затем опрыскайте ее коньяком. Можно просто нанести его кисточкой.
Сложите филе в подходящую емкость.
Посуду накройте пищевой пленкой и сделайте в ней несколько отверствий для легкой вентиляции.
Отправьте рыбу в холодильник и через 6-8 часов подавайте к столу.
Если блюдо получится пресноватым, то можно сбрызнуть филе небольшим количеством лимонного сока или посыпать щепоткой соли.
Также для остроты используйте соевый соус.