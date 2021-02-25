В четверг часть Симферополя останется без воды до вечера

Часть Симферополя и некоторые районы Крыма останутся без воды в четверг из-за аварии, передает пресс-служба ГУП «Вода Крыма».

В Симферополе к концу лета могут снять ограничения по подаче воды — власти Водоснабжение будет отсутствовать до 17:00. Отмечается, что временные неудобства вызваны повреждением на сетях холодного водоснабжения.

«Возможны перебои водоснабжения в микрорайонах: ГРЭС, Аграрное, Молодежное, Москольцо, Украинка, Анатра, Льдозавод, поселках Давыдовка, Совхозное, Богдановка, Мирное (частично). В садовых товариществах «Садовод», «Юбилейный», «Дачник», «Дзержинец», — уточнили в сообщении.