В четверг жители десятков улиц Севастополя лишились воды

Более 20 улиц Севастополя в четверг днем остались без воды, передает пресс-служба ГУП «Водоканал» Севастополя.

В Алуште снимают ограничения подачи воды населению — Аксенов Дольше остальных в четверг без воды останутся жители улицы Маячная. Тут подачу ресурса ограничили с 10 утра и вернуть обещают только к 17:00. Также до названного времени вода будет отсутствовать у жителей домов на улице Школьной и Качинском шоссе, а также на 11 улицах в самом центре Севастополя, где отключения начались в полдень.

Также с 13-00 и до 15-00 без воды остаются жители еще семи улиц: Серафимовича, Александера, Тельмана, Чехова, Весенней, Переясловской и Волочаевской.