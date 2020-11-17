В четверг жители Ялты смогут бесплатно привиться от гриппа

Жители Ялты могут бесплатно привиться от гриппа на площади Советской 19 ноября. Об этом рассказала заведующий сектором по взаимодействию с учреждениями здравоохранения администрации города Наталья Березовская.

Крым получил вторую партию вакцины от гриппа Вакцинация населения против гриппа будет проходить с 10:00 до 15:00 по инициативе администрации города.

«Получить вакцину можно без предварительной записи, предъявив паспорт или полис ОМС. Прививки делают после осмотра врача, подтверждающего отсутствие противопоказаний», – отметила она.