Дания должна признать, что Россия «никогда не вернет Крым Украине», передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на крупную датскую ежедневную газету Jyllands-Posten.

В Крыму заявили о готовности принять миссию ООН для оценки ситуации с водой Автор статьи считает, что непризнание статуса Крыма привело к тому, что Россия и Китай наладили сотрудничество. Это невыгодно Завпаду.

«Так не следует ли нам в конце концов признать, что Россия никогда не вернет Крым Украине? Можно надеяться, что, если Запад признает это, то в отношениях между Россией и Западом произойдут полезные позитивные изменения, и они опять начнут сближаться», — написал он.