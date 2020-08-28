В День отечественного кино открыт обновлённый кинотеатр «Россия»

День отечественного кино в Севастополе был ознаменован открытием обновлённого кинотеатра «Россия». Его полная реконструкция заняла один год и восемь месяцев. Теперь самый крупнейший кинотеатр города снова готов принимать зрителей.

В советские времена в кинотеатр «Россия» стремились попасть каждый житель города от мала до велика. Построенный в 1975 году, он стал первым залом с широкоформатным экраном в Севастополе. В течение последних десятилетий здание находилось в плачевном состоянии. На восстановление «России» понадобилось немало усилий и финансовых затрат.

ДМИТРИЙ ГАРНЕГА, директор ГАУ «Севастополь кино»: «В конце концов мы загоняли машину прямо в зал. В зале работала вышка. По проекту там огромные двутавровые балки, тяжеленные, шестиметровые. Их надо двумя кранами поднимать. Это очень тяжёлый процесс. И он занял у нас достаточно много времени».

Теперь кинотеатр «Россия» – крупнейший не только в Севастополе, но и в Крыму. Технически он оснащён лазерным проектором, ультрасовременной звуковой системой DolbyAtmos в полном комплекте и гигантским экраном размером 25 на 10 метров.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Кино позволяет за короткое время в нашем ускоряющемся мире донести самые главные ценности любви, дружбы, патриотизма. Это, конечно, зависит от режиссёра, от подборки, которая здесь будет показываться. У нас есть такая возможность, потому что, в отличие от большинства таких залов по всей стране, кинотеатр «Россия» в Севастополе – государственный кинотеатр».

Кроме основного, большого зала, в обновлённом кинотеатре «Россия» ещё два меньшей вместимости – 35 и 12 зрителей. В самом здании будет располагаться Севастопольское представительство Союза кинематографистов страны. Здесь планируется проведение крупных форумов, премьерных показов и творческих встреч с создателями отечественных картин. В день открытия гостям продемонстрировали известнейшую работу режиссёра Владимира Хотиненко «72 метра».

ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО, кинорежиссёр, народный артист России: «Для меня честь по многим причинам. Во-первых, замечательный совершенно кинотеатр. В нём очень комфортно. Во-вторых, это один из первых фильмов, на который пришёл зритель. Зал практически полный. Сейчас и по техническим, и по другим причинам отвыкли люди немножко в кино ходить. Поэтому для меня это волнительное событие. Да еще и в день советского кино».

29 августа кинотеатр «Россия» открывает двери для зрителей. Первыми фильмами, которые увидят на новом экране севастопольские кинолюбители, станут российская картина «Вратарь Галактики» в стиле «фэнтези» и комедия «Билл и Тэд» совместного производства США, Канады и Италии.

Максим Давыдов, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»