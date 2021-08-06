В Департаменте культуры Севастополя нашли нарушения на сумму около 20 млн рублей

В Правительстве Севастополя прошла плановая проверка деятельности Департамента культуры и подведомственных учреждений. Об этом нашему телеканалу рассказал начальник Главного контрольного управления Вячеслав Аксёнов.

ВЯЧЕСЛАВ АКСЁНОВ, начальник Главного контрольного управления Правительства Севастополя: «Нарушений найдено на достаточно большую сумму, в основном в части планирования. Там десять миллионов по одной линии, пять по другой, есть ещё там несколько миллионов. По общей совокупности там [сумма] где-то приближается к двадцати [миллионам]».

По словам Вячеслава Аксёнова, в данном случае речь идёт, в основном, о неправильном планировании работы с бюджетом. Более грубое нарушение, такое как нецелевое расходование средств, составляет около 5% от общей суммы. По сравнению с предыдущими проверками наблюдается положительная динамика.

ВЯЧЕСЛАВ АКСЁНОВ, начальник Главного контрольного управления Правительства Севастополя: «Предыдущая проверка была 3 года назад. И там нарушений было выявлено в 3 раза больше. Несмотря на большие суммы нарушений, всё-таки Департамент культуры – это очень большая структура, туда входят все театры, дворцы и дома культуры, библиотеки. Сеть огромная, поэтому, в принципе, результаты проверки можно расценивать скорее позитивно, чем негативно».

По итогам проверки аудиторами с руководством Департамента культуры были проведены совещания. Известно, что в отношении бывшего начальника на тот момент ещё Главного управления культуры в ближайшее время будет возбуждено административное производство.