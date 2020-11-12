В Департаменте транспорта Правительства Севастополя могут сменить руководителя

Фото: sev.gov.ru

Кадровые перемены в Департаменте транспорта Правительства Севастополя возможны уже на следующей неделе. Руководитель ведомства Сергей Румянцев может покинуть свой пост, сообщает новостной портал ForPost со ссылкой на собственные источники в исполнительной власти.

Однако официального подтверждения пока нет. Впрочем, при назначении новых глав департаментов в понедельник, 9 ноября, председатель местного Правительства Михаил Развожаев не упомянул ни Сергея Румянцева, ни Департамент транспорта.

По данным ForPost, в Департаменте транспорта уточнили, что по состоянию на сегодняшний день их структуру возглавляет Сергей Румянцев. При этом направлять официальные запросы рекомендуют без указания конкретной фамилии руководителя.