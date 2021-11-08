В ДИЗО Севастополя появится новый начальник

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Севастополя

Правительство Севастополя не продлило контракт с директором Департамента по имущественным и земельным отношениям Оксаной Кузнецовой, который истёк 4 ноября 2021 года. Сейчас обязанности руководителя ведомства исполняет ее заместитель.

Сначала об этом сообщил новостной портал ForPost, ссылаясь на личный источник в Правительстве города. Позже информацию официально подтвердили в пресс-службе органа исполнительной власти

Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания Севастополя раскритиковали работу руководителя ДИЗО. 28 октября отчет о работе ведомства представила сама Оксана Кузнецова. После чего последовали уточняющие вопросы от депутатов, на которые директор не смогла исчерпывающе ответить и пообещала направить информацию дополнительно.

ПО ТЕМЕ: Севастопольские депутаты раскритиковали работу директора ДИЗО