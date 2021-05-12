В Джанкое мужчина порезал ножом лицо приятеля

Житель Джанкоя нанес удары ножом по лицу своего приятеля. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

В Армянске наряд росгвардейцев вернул домой пропавшую школьницу «На месте происшествия росгвардейцы, которые получили сообщение об инцидента, увидели нетрезвого злоумышленника – он размахивал холодным оружием и угрожал своим приятелям», — сообщили в пресс-службе.

Мужчина был задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства. Один из росгвардейцев оказал доврачебную помощь пострадавшему пока к месту происшествия спешила бригада медиков.