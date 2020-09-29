В Джанкое пресекли незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ

Сотрудники Погрануправления ФСБ России по РК в Джанкое выявили оружие и боеприпасы у гражданина РФ 1992 года рождения, передает пресс-служба ведомства.

Мужчина пытался подкупить украинских пограничников, чтобы попасть в Крым Предполагается, что гражданин мог осуществлять противоправную деятельность в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, а также взрывчатых веществ.

В гаражном боксе одного из ГСК Джанкоя, пограничники обнаружили и изъяли револьвер, патроны, тротиловую шашку весом около 100 граммов, запалы и корпус гранаты Ф-1.