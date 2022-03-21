В Джанкойском школе разместили прибывших в Крым украинских беженцев

В Джанкое на базе городской школы №8 открыли пункт временного размещения для украинских беженцев. Такой информацией поделились в мининформе РК.

Десятки тонн гуманитарной помощи беженцам из ЛДНР собрали в храмах Крыма Начальник пункта временного размещения Валентина Замирская отметила, что большой и малый спортивные залы оборудованы под спальные комнаты для приезжающих граждан.

«В большом спортивном зале у нас живут взрослые люди, обустроено две комнаты для матери и ребенка. Стараемся создать все условия, которые необходимы для жизни, обеспечиваем горячим питанием, работает душ», — рассказала она, добавив, что здесь граждане находятся несколько дней, а затем отправляются к месту постоянного размещения.