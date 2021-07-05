В долине Кара-Коба обнаружили незаконную свалку

В районе села Хмельницкое в долине Кора-Коба обнаружили несанкционированную свалку строительного мусора и грунта. Отходы вывозили из Севастополя грузовыми автомобилями и оставляли на земельном участке, предназначенном для ведения сельскохозяйственной деятельности. Свалку выявили сотрудники ГИБДД, когда остановили машину, незаконно транспортировавшую строительные отходы.

НИКОЛАЙ ЖИГУЛИН, заместитель губернатора Севастополя: «Мы сегодня будем инициировать вопрос об изъятии в связи с нецелевым использованием. К сожалению, фиксируются подобные нарушения у нас достаточно часто на территории города Севастополя. В Правительстве ежемесячно проходят совещания со всеми причастными, с депутатами Заксобрания. Мы вырабатываем комплекс мер, их реализацию».

Вице-губернатор также отметил, что по сравнению с прошлым годом, значительно увеличились показатели по выявлению нарушений в области перевозки и складирования отходов. Однако, проблемы в этой сфере ещё есть, и работа по их устранению ведётся.