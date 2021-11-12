В доме у крымчанина обнаружили крупную плантацию конопли

В Крыму правоохранители обнаружили крупную плантацию конопли в доме у местного жителя, передает пресс-служба МВД по РК.

Правоохранители ликвидировали в Крыму наркоплантацию, спрятанную в лесу Наркоплантация была организована в частном доме в селе Пионерском, владельцем которого является 29-летний мужчина.

«При обследовании территории домовладения в двух комнатах на втором этаже жилища оперативники обнаружили горшки с высаженными в них растениями. Помещения были оборудованы системами освещения и вентиляции», – уточняется в сообщении.