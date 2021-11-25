В ДТП на южном берегу Крыма погибли два человека и один получил травмы

В районе поселка Малый Маяк произошло ДТП, в результате которого погибли два человека и один пострадал, передает пресс-служба МВД по РК.

Водитель BMW сбил ребенка на зебре в Севастополе ДТП произошло в четверг утром. Водитель авто Hyundai Accent двигался со стороны Ялты в сторону Алушты. Он выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и допустил занос. В результате автомобиль вылетел на обочину дороги, где врезался в столб.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 39-летний водитель и 44-летний пассажир переднего сидения. Еще один 43-летний пассажир заднего сидения госпитализирован в алуштинскую центральную городскую больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции», – говорится в сообщении.