В Крыму в ДТП под Алуштой пострадали пять человек, один из них четырехлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

Авария произошла вечером в четверг, 4 ноября, около 16.50. На трассе граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта столкнулись три автомобиля. Водитель автомобиля Hyundai вылетел на встречную полосу и столкнулся с Mercedes С220, после чего он врезался в Volkswagen Polo.

Травмы получили пять человек — водитель и пассажир Mercedes, а также водитель и двое пассажиров Hyundai. Их доставили в городскую больницу.