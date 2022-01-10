В ДТП с автобусом и троллейбусом в Севастополе пострадали трое детей

Трое детей пострадали в результате столкновения троллейбуса и автобуса в Севастополе. Они получили ушибы и растяжения, однако госпитализация им не потребовалась. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. Ведомство организовало проверку по факту ДТП.

Известно, что авария произошла 10 января около 12 часов 30 минут у дома № 233 по проспекту Генерала Острякова. Дети ехали в автобусе № 94. Маршрут троллейбуса, с которым случилось столкновение не уточняется. После ДТП детей доставили в больницу для осмотра. Ранее пресс-служба УМВД России по Севастополю сообщала, что причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции водителем автобуса.

Прокуратура начала проверку перевозчика на предмет выполнения требований безопасности.