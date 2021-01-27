В двух районах Севастополя нашли более сотни снарядов и патронов времён войны

В Нахимовском и Балаклавском районах Севастополя нашли более сотни снарядов и патронов времён войны. Взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии в течение дня провели их обследование, – сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты получили информацию о том, что в ходе земляных работ в посёлке Учкуевка строители нашли предмет, похожий на старый боеприпас. Прибывшие на место взрывотехники установили, что это 76-миллиметровый артиллерийский советский снаряд. Спустя несколько часов, сотрудники ОМОН «Беркут» получили новое сообщение, что при подобных обстоятельствах в одном из садовых товариществ Балаклавы рабочие обнаружили подозрительный предмет. Росгвардейцы идентифицировали его как 82-миллиметровую мину, которая, несмотря на следы коррозии, не утратила опасных качеств.

Следующий вызов поступил так же из Балаклавского района. При благоустройстве подъездных путей к парку «Патриот» строители и местные жители обнаружили в земле предметы похожие на боеприпасы. Взрывотехники установили, что это несколько 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, 82-миллиметровая мина и 40 миномётных взрывателей, французская 60-миллиметровая мина, патроны к пистолету ТТ и винтовке Мосина, а также гранаты и различные снаряды.

Позже сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии выехали в посёлок Орловка, где поисковики в районе разрушенной 10-й батареи береговой обороны обнаружили шесть 76-миллиметровых снарядов и противотанковую гранату. С соблюдением мер безопасности специалисты Росгвардии организовали временное оцепление всех мест обнаружения боеприпасов до прибытия спецтранспорта МЧС.