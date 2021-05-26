В этом году на оздоровление детей в Крыму потратят 1,2 млрд рублей

Власти Крыма в этом году направят 1,2 млрд рублей на отдых и оздоровление детей. Это почти на 300 млн больше, чем в 2020 году, передает пресс-служба министерства образования, науки и молодежи РК.

В Крыму ожидают на отдых более 20 тысяч детей из других регионов страны «1,09 млрд рублей – из республиканского бюджета, 92,5 млн руб – из бюджетов муниципальных образований на функционирование лагерей с дневным пребыванием с охватом 12,5 тысячи детей», – добавили в пресс-службе минобраза Крыма.

Средства на оздоровления детей также будут направляться из внебюджетных источников.