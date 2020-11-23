В Евпатории до конца года ограничат подачу горячей воды

В Евпатории до конца года прекратят подачу горячей воды, передает Крыминформ со ссылкой на гендиректора ГУП «Вода Крыма» Владимира Баженова.

Институт водных проблем создадут в Крыму в 2021 году «Вынужден поставить в известность жителей Евпатории: до конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в городе горячей воды – так, как это было сделано в Симферополе», – уточнил Баженов.

Он сообщил, что горячую воду отключат 26 ноября. Ситуация будет исправлена после ввода в эксплуатацию второго вилинского водозабора.