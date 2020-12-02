В Евпатории мужчина выстрелил в другого во время драки

Сотрудники Росгварди задержали в Евпатории жителя Ростовской области, который во время драки применил травматический пистолет, передает пресс-служба ведомства.

Женщина повредила ногу во время похода в горах под Судаком Уточняется, что около круглосуточного магазина ночью оказался мужчина с пулевым ранением. Пострадавший пояснил, что он проводил время в увеселительном заведении по соседству. Во время отдыха у него завязался конфликт с другим мужчиной, началась драка. Оппонент достал пистолет и выстрелил в живот мужчине, а затем скрылся.

Сотрудники Росгвардии оказали доврачебную помощь пострадавшему и передали его медикам.