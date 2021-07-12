В Евпатории мужчину унесло в море на надувном матрасе

В пригородном поселке Евпатории сильный ветер унес мужчину на надувном матрасе в море, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Балаклаве сотрудники МЧС спасли сорвавшегося со скалы в море туриста Инцидент произошел в поселке Заозерное. Спасатели вовремя оказали помощь.

«В бинокль был обнаружен надувной матрац с отдыхающим на расстоянии около 150 м от берега, который сильным ветром уносило в море. Спасатели на моторном судне «Буревестник-530» подплыли к отдыхающему и выяснили, что ему необходима помощь, так как сам он уже был не состоянии добраться до берега», — уточняется в сообщении.