В Евпатории на пожаре спасли двоих человек и эвакуировали еще 10 жильцов

В пятиэтажном жилом доме в Евпатории спасены два человека на пожаре, передают «РИА Новости (Крым)» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по РК.

Пожар уничтожил около трех гектаров растительности в Крыму Возгорание произошло в понедельник в доме на улице Тимирязева в Евпатории. На последнем этаже пятиэтажного жилого дома загорелась одна из квартир.

«Была проведена полная эвакуация пятого этажа, всего были эвакуированы 10 человек. При этом спасены два человека, из них один ребенок», — рассказали в МЧС.