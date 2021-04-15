В Евпатории образовались 40-метровые лужи после ремонта магистральной улицы

В Евпатории образовались 40-метровые лужи после ремонта дорожного покрытия на улице Чапаева, передает Крыминформ, ссылаясь на главу РК Сергея Аксенова.

В Симферополе перекроют часть улицы Козлова для укладки асфальта «Дорогу подняли определенным образом выше уровня, и сток пошел в другую сторону. У людей не было проблем, теперь перебираются вплавь», – уточнил Аксенов.

Он поручил главе администрации Евпатории Роману Тихончуку разобраться с проблемой. Глава администрации сообщил, что техническое решение по устранению проблемы найдено.