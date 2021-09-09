В Евпатории пьяный водитель снес часть забора школы

Сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего жителя Дальнего Востока, который на автомобиле врезался в забор школы в Евпатории и скрылся с места ДТП, передает пресс-служба ведомства.

В Севастополе пьяный водитель избил полицейского «Как пояснил росгвардейцам сотрудник охраны школьного здания, в забор учебного заведения на скорости въехал автомобиль и разрушил две секции ограждения, после чего скрылся с места происшествия», — рассказали в ведомстве.

Патрульный экипаж обнаружил поврежденную машину, за рулем которой находился 38-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.