В Евпатории планируют начать реконструкцию набережной в октябре

На набережной Терешковой в Евпатории начнутся строительно-монтажные работы 10 октября, передают «РИА Новости (Крым)» со ссылкой на главу РК Сергея Аксенова.

Власти рассказали, когда в Евпатории откроют набережную Терешковой «Возобновление строительства было намечено на август. Полная стоимость объекта оценивается в миллиард рублей», — отметил он.

Глава Евпатории Роман Тихончук заверил, что муниципалитет готов подписать контракт на проведение работ, но возобновить реконструкцию мешает проведение различных экспертиз — последняя назначена на начало октября. пояснил он.