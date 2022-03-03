В Евпатории планируют восстановить подачу воды к полуночи

В Евпатории рассчитывают восстановить подачу воды к полуночи. Такая информация размещена на официальной странице муниципалитета в «ВКонтакте».

Прокуратура проводит проверку по факту аварии на водоводе в Евпатории Ранее специалисты ГУП «Вода Крыма» планировали завершить работы к 20:00, однако сейчас стало известно о сдвиге сроков.

«По предоставленной информации, к 17:00 планируется завершить ремонтные работы. После этого рабочие приступают к заполнению системы и ее промывке, ориентировочно на это потребуется еще около шести-восьми часов. Возобновить подачу воды планируется к полуночи», — говорится в сообщении.