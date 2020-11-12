В Евпатории заброшенная грязелечебница «Мойнаки» перешла властям

Власти Евпатории передали в республиканскую собственность земельный участок и остатки заброшенной грязелечебницы «Мойнаки», передает Крыминформ со ссылкой на главу горадминистрации Кирилла Вавренюка.

В Крыму продают пансионат под Судаком за 33,3 млн рублей Он рассказал, что в будущем на территории грязелечебницы планируется построить уникальный медицинский реабилитационный центр для детей.

«Процедура передачи федеральным властям объединенного участка грязелечебницы «Мойнаки» и находящегося рядом санатория «Родина» уже началась», — уточнил Вавренюк.