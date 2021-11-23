В Евпатории задержали вандалов, осквернивших памятник Кирову

В Евпатории правоохранители задержали подозреваемых в осквернении памятника-бюста Сергею Кирову. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

19 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение, что к памятнику, расположенному неподалёку от центральной набережной города, привязали автомобильную шину, а постамент разрисовали нацистской символикой. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали молодых людей в возрасте 17 и 18 лет, которые признались в содеянном.

Фото: Facebook/Роман Тихончук

«Мы прогуливались с друзьями в парк Кирова. По пути нашли колесо с верёвкой. Придя в парк мы не задумываясь решили закинуть колесо на голову Кирова». «Мы залезли на этот памятник и привязали его к голове, после чего начали писать надписи про нацистов и всякие слова».

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело за вандализм. Молодым людям грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо арест на срок до трёх месяцев.