В Феодосии дворы и улицы оказались подтоплены из-за аномального ливня

Улицы и дворы Феодосии оказались подтоплены из-за шквального ливня. Об этом сообщил глава горадминистрации Сергей Бовтуненко на своей странице в соцсети Facebook.

Спасатели ликвидировали последствия подтопления в селе на востоке Крыма «С 22 часов 14 июня до 10 утра в Феодосийском округе выпало 38 мм осадков. Это всего на 6 мм ниже месячной нормы. Понятно, что в такой ситуации не везде система ливневой канализации справлялась со своей задачей», — уточнил он.

Бовтуненко также объяснил, что в некоторых местах потоки воды с ветками и листвой засорили решетки ливнеприемников, в результате чего оказались подтопленными некоторые участки улиц и дворов округа.