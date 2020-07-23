В Феодосии гидроцикл порезал голову дайверу

Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым

В бухте Провато в поселке Орджоникидзе (Феодосия) гидроцикл наехал на мужчину, который занимался дайвингом в 50 метрах от берега без опознавательных знаков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

После инцидента спасатели на месте оказали пострадавшему первую медицинскую помощь — они перебинтовали ему голову и на носилках доставили к приехавшему на вызов автомобилю скорой помощи. Дайвер госпитализирован в Феодосийскую городскую больницу.

По словам главы ведомства Сергея Шахова, среди туристов особенно популярны скоростные прогулки на катерах или гидроциклах.

— Любители острых ощущений получают большую дозу адреналина и порцию брызг, — отметил он. — Но отпуск или выходные дни — это не только безмятежный отдых, но и время повышенной ответственности за собственным здоровьем и даже жизнью.

В МЧС Крыма призвали соблюдать правила безопасности при управлении гидроциклом и напомнили о риске травм при беспечном поведении на воде. Водители водного транспорта обязаны иметь права на управление ими и быть в надежно застегнутом спасжилете. Детей дошкольного возраста катать на гидроцикле категорически запрещено.