В Феодосии мебельщик обманом выманил у местных жителей 100 тысяч рублей

Правоохранители задержали 30-летнего жителя Феодосии, обманувшего местных жителей на 100 тысяч рублей, передает пресс-служба МВД по Крыму.

Сотрудник прокуратуры Алушты обвиняется в покушении на мошенничество Согласно информации ведомства, мужчина брал заказы от местных жителей на изготовление мебели, принимал предоплату, но своих обязательств не выполнял.

«Жертвами подозреваемого стали как минимум шесть человек. Общая сумма ущерба, нанесенного обманутым гражданам, составила более 100 тысяч рублей», — уточнили в сообщении.